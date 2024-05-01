Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu bakın aslen nereliymiş! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun memleketi Inter'in 30 yaşındaki yıldızı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun memleketi merak uyandırdı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun memleketi...

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İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Bu sezon Serie A'da şampiyon olmayı başaran Inter'de takımın en formda isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverlerin büyük bir keyifle takip ettiği Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 15 gol 3 asist ile oynadı. Hakan Çalhanoğlu oynadığı futbol ile herkesin beğenisini topluyor.

2021/2022 sezonundan bu yana Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun hayatı merak ediliyor.

Futbolseverler milli futbolcu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu hakkında en çok merak edilenler arasında ise yıldız futbolcunun memleketi yer alıyor.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun memleketi...

Hakan Çalhanoğlu 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Çalhanoğlu'nun ailesi Bayburt'un Konursu köyündendir.