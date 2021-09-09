Into The Night'ın 2. sezonu yayınlandı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk görüntüleri...

Netflix'in Belçika yapımı Into The Night dizisinin 2. sezonu izleyicisiyle buluştu. Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Kurtuluş'un Ayaz karakterine hayat verdiği dizinin 2. sezonuna konuk oyuncu olarak katıldı.

Dijital platform Netflix'in Belçika yapımı en çok izlenen dizilerinden biri olan Into the Night, 2. sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıktı.

Yeni bölümleri ile hayranlarının beğenisini kazanan Into The Night'ın 2. sezonunun final bölümünde, Türk izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemlerde ''La Casa de Papel'' dizisinin final sezonuna dahil olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.

La Casa de Papel'in 5. sezonunun paylaşılmasının ardından ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

KIVANÇ TATLITUĞ, KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

Ancak ünlü oyuncu, bu iddialardan sonra Belçika yapımı Into The Night dizisinin 2. sezon final bölümünde izleyici karşısına çıktı.

Konuk oyuncu olarak yapıma dahil olacağı daha önceden duyurulan ancak bir türlü ortaya çıkmayan başarılı oyuncu, 2. sezon final bölümünde kendini gösterdi.

INTO THE NIGHT 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Güneşin insan sağlığını tehlikeye attığı bir dönemi konu alan dizi, batıya kalan bir grup insanı konu alıyor.

İlk sezonda uçakta yaşananları anlatan dizi, karakterlerin Bulgaristan'da bir sığınağa geçmesi ile devam etti. Yer altındaki yaşamlarını incelediğimiz hayatta kalanlar, kötü bir sürprizle karşılaşınca işler yine sarpa sarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide görünmesiyle akıllara, aktörün başrolünü üstlendiği Netflix dizisi ''Bir Denizaltı Hikayesi'' geldi. İzleyiciler, Into The Night dizisinin 3. sezonunun sular altında geçecebileceğini düşünüyor.