İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi güzelliğiyle ablasını solladı! 'Bakmalara doyamadık'

İçimizdeki Ateş dizisindeki Hale karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle benzerliğiyle gündem oldu. Yazıcı kardeşler, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Aşk 101 dizisinde "Işık" karakterine hayat veren ve doğal güzelliği ile yıldızını parlatan yetenekli oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni bir diziyle ekranlara döndü.

ATV ekranlarının iddialı yapımı "İçimizdeki Ateş" kadrosunda "Hale" karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı, genç bir avukata hayat veriyor.

20 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada ise güçlü bir kitleye sahip.

Paylaştığı karelerle beğeni ve yorumlarda rekor kıran İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi gibi benzeyen kardeşi ile gündem oldu.

İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru

Duru Yazıcı, ablası İpek Filiz Yazıcı'nın peşinden gitti, oyunculuğa merak saldı.

Duru Yazıcı Kuruluş Osman adlı dizide canlandırdığı Holofira karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Henüz 13 yaşında olan Duru Yazıcı'nın ablasına olan benzerliği ve doğal güzelliğine beğeni yağdı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçiye sahip olan İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler, "Güzellik genetikmiş" demeden geçemedi.