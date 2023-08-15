"IQ'su Einstein'dan yüksek" demişti! Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'ye bakın... Semiramis Pekkan'ın Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani, şimdilerde 35 yaşında. Türkiye'ye neredeyse hiç gelmeyen Lalvani, görenleri şaşırtıyor.

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Süperstar Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, sahnelerden emekli oldu.

Türk sinema tarihinde adından söz ettiren Semiramis Pekkan, 1964 yılında Kara Memed filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı.

Müzik kariyerine ise 1968 yılında başlayan 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, şimdilerde Youtube ile ilgileniyor.

Hayatından kesitler paylaşan Pekkan, özel yaşamıyla da merak konusu.

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın çocuğu olup olmadığı araştırılıyor.

Semiramis Pekkan Hint iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında evlendi. 15 yıl evli kalan çift, resmi olarak boşandı ancak ilişkileri devam ediyor.

Semiramis Pekkan'ın oğlu

Pekkan ve Lalvani'nin şimdilerde 35 yaşında olan "Zoran" adında bir oğulları var.

Semirasmis Pekkan, verdiği bir röportajda oğlu için "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Zoran Lalvani, İsviçre, İngiltere, İspanya ve ABD'de eğitim aldı. 2007'de ise eğitimini tamamladı ve çalışma hayatına atıldı.

İşte Semiramis Pekkan'ın biricik oğlu Zoran...