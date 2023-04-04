İrem Derici aşka geldi! İrem Derici ve Atakan Işıktutan'dan spor salonunda samimi pozlar.. Şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan spor salonunda aşka geldi. Ünlü şarkıcı sevgilisi ile verdiği samimi pozları instagram hesabından paylaştı..

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtı. İrem Derici eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici sevgilisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Amsterdam'a giden İrem Derici aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etmişti. Aşklarına dolu dizgin devam eden İrem Derici ve Atakan Işıktutan takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyorlar. Birlikte spor yapan ikili verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada gündeme oturan o kareler binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İrem Derici'nin "Birbirimizi parçalamadan antrenmanı bitirince biz" notuyla paylaştığı o kareler..