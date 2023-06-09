İrem Derici bikinili pozlarını peş peşe sıraladı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı "Detay kaçmaz" Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatil sezonunu açtı. Kız arkadaşlarıyla birlikte İspanya'nın Barcelona şehrine giden Derici, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Sevgilisi Atakan Işıktutan bu pozlara kayıtsız kalamadı.

Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile bir süredir aşk yaşayan İrem Derici, dolu dizgin yaşadığı aşkını takipçileriyle paylaşmaktan kaçınmıyor.

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da en çok konuşulan isimler arasında.

Esprili kişiliği ve dobralığıyla büyük ilgi gören güzel şarkıcı yaz tatili sezonunu açtı. Kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

İspanya'nın Barcelona şehrine giden İrem Derici, oralardan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Bikinili pozlarına yorum yağdı

İrem Derici, siyah-beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozları peş peşe sıraladı.

Verdiği iddialı pozlarla olay yaratan İrem Derici, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının bu pozlarına sevgilisi Atakan Işıktutan kayıtsız kalamadı.

Atakan Işıktutan, İrem Derici'nin bu pozlarına "Bikini siyah beyaz detay kaçmaz" notunu düştü. İrem Derici ise bu yoruma "Benim ruh hastası BJK aşığı bebeğim" sözleriyle yanıt verdi.