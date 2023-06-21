İrem Derici bikinili pozlarıyla mest etti! 'Instagram'a beton düştü' Ünlü şarkıcı İrem Derici tatilin keyfini çıkarıyor. Göcek'te tatil yapan İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile adından söz ettirdi. İşte o paylaşım..

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

Aşklarına dolu dizgin devam eden İrem Derici ve Atakan Işıktutan geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı.

Göcek'te bir teknede tatil yapan İrem Derici paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Fiziği ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medyada gündeme oturdu. İrem Derici'nin o kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte İrem Derici'nin bikinili pozları..