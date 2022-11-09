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    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '

    Şarkıcı İrem Derici instagram hesabından iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.
    • 09.11.2022 - 14:11
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    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '

    Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekiyor. İrem Derici'nin hayranları şarkıcının her paylaşımını yorum yağmuruna tutuyor.

    Cesur paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen İrem Derici sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında olmayı başarıyor.

    35 yaşındaki İrem Derici ilk olarak "Zorun Ne Sevgilim" ve "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkılarla ününe ün katmıştı. Ardından şöhrete kavuşan Derici aşk hayatı ile de gündeme geliyor.

    Ünlü şarkıcının instagramda 8.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Derici'nin yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum topluyor.

    İşte İrem Derici'nin ayna pozları..

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #1

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #2

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #3

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #4

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #5

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! Yapma kalbimiz var bizimde #6


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