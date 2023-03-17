İrem Derici cesur büstiyeriyle takipçilerinden tam not aldı: "Aşk yaramış" İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü şarkıcının son instagram pozları..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı İrem Derici yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Cesur sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşk hayatı ile gündeme geldi.

Aşk hayatı ile de magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı.

İrem Derici yeni sevgili Atakan Işıktutan ile çıktığı yurt dışı tatilinden paylaştığı kareler ile aşkını ilan etmişti.

İrem Derici son olarak instagram hesabından paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi. Derici'nin paylaştığı kareler kısa sürede gündeme gelirken takipçileri "Aşk yaramış" ifadelerine yer verdi.

İşte İrem Derici'nin son instagram pozları..