İrem Derici cesur dekoltesiyle sahnenin tozunu attı! 'Bu fizik şaka mı?' Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı sahne kostümüyle verdiği pozlarla instagramı salladı. İşte İrem Derici'nin o pozları..

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddilalı pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Birbirinden iddialı paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcının paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan İrem Derici'nin instagramda 8.7 milyon takipçisi bulunuyor.

İrem Derici 2011 yılında O Ses Türkiye isimli programa katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 35 yaşında olan İrem Derici'nin 'Zorun Ne Sevgilim' ve 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkıları müzik platformlarında milyonlarca kez dinlendi.

Hem şarkıları hem ise özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul eden İrem Derici şimdilerde eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor.

İrem Derici konserlerinde giydiği cesur kıyafetler ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir konserinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. İrem Derici'nin yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi.

İşte o kareler..