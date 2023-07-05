İrem Derici iddialı sahne tarzıyla dikkat çekti! 'Ateşi sen mi buldun' İrem Derici'nin son Instagram pozları büyük beğeni topladı. Ünlü şarkıcının cesur sahne tarzı takipçilerinden tam not aldı. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı sahne kostümleri ile sık sık dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

36 yaşındaki İrem Derici gerek özel hayatı ile gerekse iddialı tarzı ile sosyal medyanın en çok konuştuğu ünlüler arasında yer alıyor.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici magazin gündeminde sık sık gündem oluyor.

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan İrem Derici son paylaşımı ile yine beğeni topladı.

Yalova'da verdiği bir konserde iddialı tarzı ile adından söz ettiren İrem Derici o anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte İrem Derici'nin iddialı sahne tarzı..