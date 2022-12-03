Güzel şarkıcı İrem Derici'nin paylaştığı cesur pozların altına yapılan yorumlar dikkati çekti. Instagram'ı aktif kullanan oyuncu için, "Ateş ediyorsun" yorumları peş peşe geldi.

21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici, O Ses Türkiye Yarışması'nda şansını denedi. Hülya Avşar'ın elediği Derici, daha sonra kendi imkanlarıyla şarkı çıkarmaya başladı.

Birbirinden güzel şarkılara imza atan Derici, Kalbimin Tek Sahibi'ne ile rekor kırdı ve tüm Türkiye'de tanınmaya başlandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji'yi bitiren Derici, yeni şarkılarını hayranlarıyla buluşturmaya da devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı her hareket ve söylem ile olay olan İrem Derici, bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündem olmuştu.

Şimdilerde yaşadığı zor günleri geride bırakan ve yeni şarkısını Youtube üzerinden sevenlerine ulaştıran Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettiren Derici, ayna pozuyla adeta büyüledi.

İrem Derici'ye yorum yağdı

Şarkıları ile 7'den 70'e herkesin gönüllerinde taht kuran İrem Derici, güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Sarı saçları ve kusursuz fiziği ile olay olan Derici, ayna pozu verdi.

Ayna pozu ve derin dekoltesi sonrası İrem Derici'ye yorum yağdı. Sık sık paylaştığı fotoğraflarına altına düştüğü notlarla da dikkati çeken Derici için "Seksi" olduğu söylendi.