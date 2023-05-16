İrem Derici'den cesur sahne pozları!

Müzik kariyeri bir yana adı gündeminden düşmeyen İrem Derici, aradığı aşkı buldu.

ile tanınan Atakan Işıktutan ile birlikteliğe başlayan Derici, aşk sarhoşu...

Gittikçe güzelleşen ve spora devam eden İrem Derici, sahneden paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı, fiziği ve dekoltesiyle takipçilerini mest etti.

Kendine yükseldi

Sahne kostümüyle hayran bırakan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

İrem Derici'den cesur sahne pozları!

Derici, o karelerini "Kadın var, İremcik var" notuyla yayınladı.

İrem Derici'den cesur sahne pozları!

Takipçileri ise "Atakan yaramış", "İyice güzelleştin", "Beton gibisin" yorumlarını yazdı.

İrem Derici'den cesur sahne pozları!

İşte o pozlar...

İrem Derici'den cesur sahne pozları!
İrem Derici'den cesur sahne pozları!
İrem Derici'den cesur sahne pozları!