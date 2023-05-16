Müzik kariyeri bir yana adı magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, aradığı aşkı buldu.
Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan ile birlikteliğe başlayan Derici, aşk sarhoşu...
Gittikçe güzelleşen ve spora devam eden İrem Derici, sahneden paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı, fiziği ve dekoltesiyle takipçilerini mest etti.
Kendine yükseldi
Sahne kostümüyle hayran bırakan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
Derici, o karelerini "Kadın var, İremcik var" notuyla yayınladı.
Takipçileri ise "Atakan yaramış", "İyice güzelleştin", "Beton gibisin" yorumlarını yazdı.
İşte o pozlar...