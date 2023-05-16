İrem Derici'den cesur sahne pozları! "Kadın var, İremcik var" notuyla paylaştı..."Beton gibi Maşallah" Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne performansından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Dekoltesiyle dikkat çeken Derici, beğeni topladı.

Müzik kariyeri bir yana adı magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, aradığı aşkı buldu. Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan ile birlikteliğe başlayan Derici, aşk sarhoşu... Gittikçe güzelleşen ve spora devam eden İrem Derici, sahneden paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, fiziği ve dekoltesiyle takipçilerini mest etti. Kendine yükseldi Sahne kostümüyle hayran bırakan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Derici, o karelerini "Kadın var, İremcik var" notuyla yayınladı. Takipçileri ise "Atakan yaramış", "İyice güzelleştin", "Beton gibisin" yorumlarını yazdı. İşte o pozlar...