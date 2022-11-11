Son dönemlerde çalkantılı özel hayatıyla çokça konuşulan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü sanatçı bu kez evlilik paylaşımında bulundu.

Geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen 35 yaşındaki ünlü sanatçı İrem Derici'nin, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinmekte. Belevi tarafından aldatıldığı öğrenilen isim, şimdilerde konserlerine devam ediyor. Derici bu kez sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Son olarak İrem Derici'nin hakkında cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanmakta olan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

İlişki iddialarını yalanlamıştı

İrem Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisi hakkında bir çok yorum gelirken, ünlü sanatçı bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden kesin bir dille yalanlamıştı.

Sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja bir tepki veren sanatçı "Yalan haber" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Esprili evlilik paylaşımıyla güldürdü

Şimdilerde konserlerine devam eden ünlü isim, bu kez evlilik paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

"Beşibiryerdeleri hazır edin"

Bir burç sayfasının paylaşımını hikayesinde paylaşan ünlü sanatçı, Koç burcunun 2023 yılında evleneceği bilgisinin yer aldığı paylaşıma "Beşibiryerdeleri hazır edin" yorumunu ekledi.

İşte İrem Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...