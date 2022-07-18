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    İrem Derici'den şok paylaşım! "Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!"

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanaan ünlü şarkıcı İrem Derici gündemden düşmüyor.Yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem olan Derici yine çok konuşulacak..
    • 18.07.2022 - 14:42
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    İrem Derici'den şok paylaşım! 'Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!'

    Ünlü şarkıcı İrem Derici magazin gündeminden düşmüyor.Yaptığı farklı açıklamalar ile sürekli gündeme gelen şarkıcı yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

    Cem Belevi ile ayrıldıktan sonra uzun süre gündemde olan İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile isminden sıkça söz ettiriyor.

    İrem Derici den şok paylaşım! 'Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!' #1

    Bir konser öncesi  hazırlık yaparken "Ben bugün karşımda kendimi görsem yürürdüm. Kendimi kaldırmadan o mekandan çıkmazdım" diyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafa "Kudurun" yazınca sosyal medyada gündem oldu.

    İrem Derici den şok paylaşım! 'Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!' #2

    Konser bittikten sonra bir açıklama daha yapan İrem Derici "Sahnemi bitirdim. Bu benim güzelliğim ne? Herkesin had bilmesi lazım." dedi.


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