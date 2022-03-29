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    İrem Derici'nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var...

    Şimdilerde Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açan popçu İrem Derici'nin ilk eşini duyanlar kulaklarına inanamadı. 2 yıl evli kalan çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 17:31
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    İrem Derici'nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var...

    Yıldızı O Ses Türkiye yarışmasından sonra parlayan şarkıcı İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine" adlı parçasıyla müzik sektörüne adını kazıdı.

    Art arda iyi parçalar ile çıkış yakalayan Derici, kariyerinde yükselirken gönlünü aşka da kaptırdı.

    2014 yılında ilk evliliğini gerçekleştiren Derici'nin mutluluğu ise uzun sürmedi.

    Ardından aşka kapılarını kapatan popçu, yeniden aşk sarhoşu.

    Şimdilerde şarkıcı Cem Belev ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcının bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu ismi duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.

    İREM DERİCİ RIZA ESENDEMİR AŞKI

    İrem Derici, 2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile nikah masasına oturdu.

    Görkemli bir düğün ve Maldivler'de balayı yapan çiçeği burnunda çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

    Büyük bir aşk ile evlenen çift, kısa süre sonra krizler yaşamaya başladı.

    Sorunlarını çözemeyen Derici ve Esendemir, 2016 yılında tek celsede boşanma kararı aldı.

    Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen Eceşan adında bir kızı da bulunuyor.

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #1

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #2

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #3

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #4

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #5

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #6

    İrem Derici nin bir zamanlar evli olduğu ismi duyan şaşırıyor! Boyu kadar kızı var... #7


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