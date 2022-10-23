İrem Derici'nin kendinden 10 yaş küçük yeni sevgilisi kim? İrem Derici'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi!

Cem Belevi ile ayrılığı çokça konuşulan şarkıcı İrem Derici'nin kendisinden 10 yaş küçük bir isim ile sevgili olduğu iddia edildi. Peki İrem Derici'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi kim?

Ünlü sanatçı İrem Derici geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile ayrılığıyla gündeme gelmişti. Aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, Belevi tarafından aldatılmıştı. Derici son olarak "At gibi aşığım" itirafında bulunmuş ve yeniden aşık olduğunu duyurmuştu. Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken ünlü sanatçının sevgilisinin kimliği hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

İrem Derici'nin 10 yaş küçük yeni sevgilisi kim?

TV100'deki habere göre şarkıcı İrem Derici'nin hakkında cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanmakta olan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birliktelik yaşadığı iddia edildi.

İrem Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisi hakkında pek çok yorum gelirken ünlü ikili ile ilgili "İrem yakma kendini lütfen" gibi yorumlar yağdı. Derici ve Kuş arasındaki yaş farkı da gündem olurken, Derici'nin 35 yaşında olup Kurtuluş Kuş'un 25 yaşında olması dikkat çekti.

İddiaları yalanladı

Derici ortaya atılan iddialar sonrası sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja bir tepki verdi ve "Yalan haber" diyerek iddiaları yalanladı.