İrem Derici'nin keyfi yerinde: Sevdikçe güzelleşiyorum Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, konserde sevenleriyle bir araya geldi. Dinleyiciler arasından bir hayranının "Çok güzelsin" diye bağırması üzerine İrem Derici, "Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal" diye cevap verdi.

Cem Belevi ile yaşadığı aşktan yana yüzü gülmeyen ve aldatıldığını söyleyen İrem Derici, Atakan Işıktutan'a gönlünü kaptırdı. Galatasaray maçını birlikte izleyen ve aşklarını ilan eden çift, basından kaçmayı da bıraktı. Işıktutan ile aşkı tam gaz devam eden İrem Derici'nin keyfi de yerinde. Aşkını doya doya yaşayan Derici, yoğun konser maratonuna da devam ediyor. Hayranlarını mest etti Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, gecede birbirinde hit şarkılarını seslendirerek, konuklara eğlenceli saatler yaşattı. "Genç sev, genç kal" Şarkıları kadar esprileriyle konukları kahkahaya boğan İrem Derici, dinleyiciler arasından bir hayranı “Çok güzelsin” diye bağırması üzerine İrem Derici, “Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal.” diye cevap verdi. Şarkıları, enerjisi ile mekanı dolduran Denizlili hayranlarının ayakta alkışladığı İrem Derici, gurur dolu anlar yaşadı.