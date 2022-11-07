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    İrem Derici'nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! "Taş mısın tüfek misin?"

    Geçtiğimiz dönemlerde özel hayatıyla çokça konuşulan şarkıcı İrem Derici, konserlerine devam ediyor. Ünlü sanatçı yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozuyla sevenlerini mest etti.
    • 07.11.2022 - 16:52
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    İrem Derici'nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?'

    35 yaşındaki ünlü sanatçı İrem Derici geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinen ünlü şarkıcı, Belevi tarafından aldatılmıştı. Şimdilerde konserlerine devam eden sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini büyüledi.

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #1

    Geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin hakkında cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanmakta olan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

    Yeni ilişki iddialarını yalanlamıştı

    İrem Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisi hakkında pek çok yorum gelirken, ünlü sanatçı bu durumu sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #2

    Derici ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja bir tepki vermiş ve "Yalan haber" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

    "Taş mısın tüfek misin?"

    Şimdilerde konserlerine devam eden ünlü isim, bu kez yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozuyla takipçilerini büyüledi.

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #3

    Ünlü isme takipçilerden "Bu güzellik halis mi?", "Öyle güzel çıkmışsın ki" , "Taş mısın tüfek misin?" yorumları yağdı.

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #4

    İşte İrem Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #5

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #6

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #7

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #8

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #9

    İrem Derici nin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği sahne pozu mest etti! 'Taş mısın tüfek misin?' #10


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