İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaç üstünde poz verdi! 'Alev aldı buralar' İrem Helvacıoğlu son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Kaş' tatil yapan İrem Helvacıoğlu'nun o kareleri beğeni topladı. İşte o paylaşım..

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tatiline devam ediyor. Antalya Kaş'ta tatil yapan İrem Helvacıoğlu burada verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 4.5 milyon takipçisi bulunan İrem Helvacıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Son olarak Yürek Çıkmazı isimli dizide Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, 2018 yılında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz isimli dizide canlandırdığı Nefes karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2 Şubat 1990'da Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide ekran karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi dizilerde rol aldı.

Başarılı oyuncu son Instagram kareleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

33 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bir ağacın üzerinde verdiği pozlar sosyal medyada gündeme geldi.

İrem Helvacıoğlu bu paylaşımına "Nerde kalmıştık" notunu ekledi.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun tatil pozları..