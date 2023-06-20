İrem Helvacıoğlu mayolu pozlarıyla büyük beğeni topladı! 'Ne kadar mükemmel olduğunun farkında mısın?' Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Pamukkale'de tatil yapan İrem Helvacıoğlu'nun o kareleri beğeni topladı. İşte o paylaşım..

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşları ile birlikte gittiği Pamukkale tatilinden mayolu pozlarını paylaştı.

Denizli'de bulunan Pamukkale Travertenleri'ni ziyaret eden İrem Helvacıoğlu burada verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 4.5 milyon takipçisi bulunan İrem Helvacıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Son olarak Yürek Çıkmazı isimli dizide Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, 2018 yılında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz isimli dizide canlandırdığı Nefes karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2 Şubat 1990'da Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide ekran karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi dizilerde rol aldı.

33 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun Pamukkale'de verdiği pozlar sosyal medyada gündeme geldi. Helvacıoğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden "Ne kadar mükemmel olduğunun farkında mısın?", "Güzelliğin gerçek mi" ve "Bu gördüğüm güzelliği nasıl ifade edebilirim bilmiyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun mayolu pozları..