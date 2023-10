İrfan Can Kahveci'nin eşi görenleri büyüledi! Gözde Kahveci'den dekolteli pozlar: "Her bir zerrene" Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin eşi görenleri büyüledi. Gözde Kahveci'nin sosyal medya pozlarına hayranlarından yorum yağdı.

ensonhaber.com Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, uzun zamandır aşk yaşadığı Gözde Doyran ile dünyaevine girdi. 18 Mart 2021 yılında dünyaevine giren ikilinin Can ismini verdikleri erkek çocukları ise geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Eşini her fırsatta destekleyen ve zamanını oğluyla geçiren Gözde Kahveci, sosyal medyanın da aktif isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyaya kendisine ve ailesine dair kareleri atan ünlü isme, hayranlarından da beğeni yağıyor. Gözde Kahveci mankenlere taş çıkartıyor Güzel isim paylaştığı karelerle, 40 yıllık mankenlere adeta taş çıkarttı. Doğum sonrası hızla kilo veren Gözde Kahveci'nin evlendikten sonra ise bazı estetik dokunuşlar yaptırdığı ortaya çıktı. Estetik dokunuşları abartmayan ve dozunda bırakan Gözde Kahveci, eşini de her maç desteklemeyi ihmal etmiyor.