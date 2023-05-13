İş arkadaşlığı aşka mı dönüşüyor? Hadise ve Murda'dan ağızları açık bırakan görüntüler! Hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Hadise ve Murda'dan kafaları karıştıran paylaşımlar geldi. Çıkardıkları 'imdat' şarkısıyla gündeme bomba gibi düşen Hadise ve Murda o fotoğrafları paylaşınca sosyal medya birbirine girdi.

Geçtiğimiz yıl Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşanan Hadise, yeni bir evlilik iddiasıyla gündeme geldi.

Ünlü rapçi Murda ile birlikte çıkardıkları "İmdat" şarkısı, o dönem ikiliyi gündeme getirmiş, klipteki uyumu sosyal medyayı sallamıştı.

Verdikleri konserde samimi tavırları sonrasında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak bu aşk iddiası yalanlanmış, dost olduklarını belirtmişlerdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hadise'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Hadise'nin paylaşımı üzerinde ünlü rapçi Murda'nın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları tartışma konusu yarattı.

İkilinin peşpeşe paylaştığı o görüntüler, "Hadise yeniden mi evleniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Paylaşımdaki detay ise kullanıcıların gözünden kaçmadı. İşte gündeme bomba gibi düşen Hadise ve Murda'nın paylaşımları ve o detay...

Paylaşımından evlilik mesajı!

Hadise, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Gelinlikli fotoğrafını yayınlayan Hadise, "Çok Gizli" notu ve gelin damat emojisiyle takipçilerini heyecanlandırdı.

Hadise'nin bu paylaşımı neden yaptığı merak konusu olurken, benzer paylaşım ünlü rapçi Murda'dan geldi.

Hadise ve Murda arasında neler oluyor!

Hadise'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımın ardından ünlü rapçi Murda, damatlık giydiği fotoğrafını "EN GİZLİ" notu ve damat gelin emojileriyle paylaştı.

İkilinin paylaşımları evlilik iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.