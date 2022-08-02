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- Işıl Reçber bikinili pozlarıyla mest etti! 'Bu kadar güzellik fazla..'
Işıl Reçber bikinili pozlarıyla mest etti! 'Bu kadar güzellik fazla..'
Işıl Reçber 44 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti ve adeta gençlere taş çıkarttı.
- 02.08.2022 - 11:49
Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Işıl Reçber sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Tatil fotoğrafları gündeme gelen Işıl Reçber'in bikiniki pozlarına beğeni yağdı.44 yaşındaki Işıl Reçber adeta yıllara meydan okuyor.
Düzgün fiziği dikkatlerden kaçmayan ünlü ismin bikinili pozlarına övgü dolu yorumlar yapıldı.İşte o kareler..