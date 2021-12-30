İşkenceleriyle pes dedirtmişti! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini görenler şoke oldu

Camdaki Kız dizisinde kızı Nalan'a yaptığı işkencelerle seyirciye korku salan Feride rolüne hayat veren Nur Sürer hakkında şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı Sürer'in eski eşini görenler, şaşkına döndü.

Usta oyuncu Nur Sürer, şimdilerde kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıkıyor.

Nur Sürer, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide, kızı Nalan'a yaptığı işkencelerle seyirciye korku salan Feride rolüne hayat veriyor.

Dizide, kızı Nalan'a yaptığı işkencelerle, seyirciye korku salan Feride karakterini canlandıran Nur Sürer hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Etkili oyunculuğuyla rolünün altından başarıyla kalkan Sürer, rolü nedeniyle çoğu zaman eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Asıl adı Şennur Sürer olan Nur Sürer, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de eski eşi, hayranları tarafından merak konusu oldu.

OYUNCULUĞA 1979 YILINDA BAŞLADI

1954 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nur Sürer, lise yıllarına kadar Bursa'da yaşadı.

Sürer, oyunculuğa 1979 yılında rol aldığı ''Bereketli Topraklar Üzerinde'' filmiyle başladı.

BİRÇOK YAPIMDA BOY GÖSTERDİ

Usta oyuncu Nur Sürer; Uçurtmayı Vurmasınlar, Ihlamurlar Altında, Asi, Lale Devri, Bir Litre Gözyaşı, Çukur gibi başarılı yapımlarda kamera karşısına geçti.

ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncu Nur Sürer'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

Sürer, 1981 yılında Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı Merhaba ve Yalancı Yarim gibi projelerle akıllara kazınan Bülent Kayabaş ile dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift, 1994 yılında boşandı.

ÜMİT ADINDA BİR OĞLU VAR

Nur Sürer'in, Kayabaş ile olan evliliğinden 'Ümit' adını verdiği bir oğlu oldu.

2017 yılında hayatını kaybeden eski eşi Bülent Kayabaş'ın cenazesine katılmayı ihmal etmemişti.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Sürer, ikinci evliliğini sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sarp Kuray ile yaptı.