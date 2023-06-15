"Islak ıslak bakma öyle!" Burcu Özberk duştan çıktıktan sonra poz verdi, görenler büyülendi! Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, son paylaştığı kare ile yine herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteri, Burcu Özberk için bir dönem noktası oldu.

Özberk, bu karakter sayesinde tanınmaya ve televizyon dünyasında hızla yükselmeye başladı.

Güneşin Kızları'ndan sona birçok projede yer alan Burcu, güzelliği sayesinde de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özberk, son postuyla da olay oldu.

Islak ıslak paylaştı

Burcu Özberki, duştan çıktı ve çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Bikinisi ile saçlarını kuruturken poz veren Burcu Özberk, güzelliğiyle görenleri bir kez daha büyülemeyi başardı.

Burcu Özberk'in paylaşımına yorum yapanlar ise Barış Akarsu'nun şarkısındna göndermelerde bulundu.