İsmail Hacıoğlu, Filistin paylaşımlarından rahatsız olanlara rest çekti: "Takipten çıkabilirsiniz" İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine tepki gösterdi.

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medya paylaşımı ile gündeme oturdu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sessiz kalmayan ve sık sık paylaşım yapan İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından kendisine tepki gösterenlere rest çekti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı Filistin paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine tepki gösterdi.

Takipten çıkabilirsiniz

İsmail Hacıoğlu yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.