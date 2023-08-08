İsmail Hacıoğlu yeni imajıyla dikkat çekti! Yeni tarzına yorum yağdı.. Cem Karaca'nın hayatının ele alınacağı filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu'nun yeni imajı dikkat çekti. İşte İsmail Hacıoğlu'nun son hali..

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu yeni tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni projesinde Cem Karaca'yı canlandıracak olan Hacıoğlu imaj değiştirdi.

Özel hayatı ile de magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu oyuncu Aslıhan Gürbüz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ayrılığın ardından gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu şimdilerde ise yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Cem Karaca'nın hayatının ele alınacağı filmde başrol olan İsmail Hacıoğlu'nun yeni imajı takipçilerinin beğenisini topladı.

Bıyık bırakan İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile son halini paylaştı.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'un yapacağı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme alıyor. Filmin çekimlerinin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

İşte İsmail Hacıoğlu'nun son hali..