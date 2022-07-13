Isparta konseri iptal edilmişti, sahnelere geri döndü! 'Evime bile gidemiyorum'

Isparta konseri iptal edilmişti, sahnelere geri döndü! 'Evime bile gidemiyorum'

Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı. Güzel şarkıcı, şimdilerde 25 konser veriyor...

Güzel şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenlere tepki göstermişti.

Melek Mosso’nun Isparta Belediyesi tarafından konserinin iptal edilmesinin ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı.

3 Haziran’da gerçekleşecek etkinlikte ise Seda Sayan’ın sahne almasına karar verilmişti.

Isparta konseri iptali sonrası kendisinin yerine Seda Sayan'ın sahne alması hakkında konuşan Melek Mosso, "Saygı duyuyorum. Herkesin kendi tercihi" demişti.

"Evime bile gidemiyorum"

Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren Melek Mosso, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs’ta sahne aldı.

Ayda 25 konser verdiğini söyleyen Mosso, "Her gün bir şehirdeyiz, evime bile gidemiyorum" ifadelerini kullandı.