Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal hiç de ıssız değilmiş! Eşi Kurtlar Vadisi'nden çıktı... Rol aldığı Issız Adam filmindeki Alper karakteriyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, eşi ve oğlu ile poz verdi. Bekar sanılan ünlü oyuncunun ailesini görenler, "ıssız değilmiş" yorumunda bulundu.

2008 yılında vizyona gire Issız Adam filmi ile adını duyuran Cemla Hünal, hafızalarda aynı isimle kaldı.

46 yaşındaki Hünal, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan ve ardından Survivor'a katılan ünlü oyuncu, özel hayatında ekran önünde olmayı sevmiyor.

Öyle ki, Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ı birçok izleyici bekar sanıyor.

Meğer evliymiş

Aslında Cemal Hünal 2011 yılından beri mutlu bir evlilik sürüyor. Hünal’ın eşinin bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığını öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezunu olan Lale Cangal, 12 yıl önce Cemal Hünal ile dünya evine girdi.

Doğan Atilla Hünal adında bir oğulları olan çift, anne baba olmanın keyfini yaşıyor.

Lale Cangal ise eşi gibi oyuncu bir isim.

Cangal’ın rol aldığı yapımlar arasında Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı da bulunuyor.