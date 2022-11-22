İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, İSTANBUL, ANKARA İZMİR I TOKİ kura çekimleri ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takvimini açıkladı.

Bu takvimin ardından gözler; İstanbul, İzmir ve Ankara'daki TOKİ kura çekimlerine çevrildi.

İstanbul, İzmir ve Anlkara'da yaşayan vatandaşlar, gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihini öğrenmek istiyor.

Bu kapsamda da, "Ankara - İzmir - İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusu gündem oldu.

Peki, Ankara - İzmir - İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı...

Ankara - İzmir - İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Buna göre; TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara sosyal konut kuralarının, 28 Kasım tarihinden sonra belli olması ve yeni takvime göre duyurulması bekleniyor.

TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilir?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.