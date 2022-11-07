İstanbul, Ankara ve Konya'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul, Ankara, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Binlerce vatandaş ev sahibi olmak için, TOKİ'ye başvurdu ve kuraların çekileceği günü beklemeye başladı.

İlk çekilişler Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirilecek. Akabinde ise diğer illerde de çekiliş yapılacak.

Bu çekilişlerden sonra vatandaşlar, hayal ettikleri evlere kavuşabilecek.

Kura çekimleri ve çekim tarihlerinin belli olmasının ardından, "İstanbul, Ankara, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusu gündem oldu.

Peki, İstanbul, Ankara, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte yanıtı...

İstanbul, Ankara, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

İstanbul, Ankara, Konya, TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Bakan Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Kura çekimi ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.