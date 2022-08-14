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    İstanbul'da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki...

    Canlı yayın yapan turist çift, İstanbul'da bir mekanda çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 14.08.2022 - 16:16
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    İstanbul'da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki...

    Amazon'un canlı yayın platformu Twitch'te 'Justketh' ismliyle yayın yapan gezginciler akılalmaz bir olay yaşadı.

    Dünyanın önemli yerlerini gezerek takipçilerine tanıtan yayıncı çift, İstanbul'da bir mekana geldi.

    O esnada canlı yayın açan çift, yemek yiyecekleri sırada gül satan bir çocukla karşılaştı.

    Elindeki gülü masaya bırakan çocuk ise turistin almaması üzerine önce koluna sarıldı ardından da şaşkınlık yaratan bir hamle yaptı.

    Çiçekci çocuk, canlı yayın sırasında turisti kolundan ısırdı.

    İşte, talihsiz turistin ısırılma anı...

    İstanbul'da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki...

    İstanbul da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki... #1

    İstanbul da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki... #2

    İstanbul da akılalmaz olay! Çiçek satan çocuk turiste öyle bir şey yaptı ki... #3


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