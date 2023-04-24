İstanbul'da evden çıkarılan 73 yaşındaki yaşlı adam çöp arabasında yaşıyor İstanbul'da evinde biriktirdiği çöplerden dolayı ev sahibiyle kavga eden yaşlı adam, şikayetler üzerine evinden çıkarıldı. Bunun üzerine otomobilinde yaşamaya karar veren yaşlı adam, yaşam tarzıyla çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

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Çöp evden çöp arabaya uzanan bir hikaye kameralara yansıdı..

İstanbul'da aylar önce biriktirdiği çöplerden dolayı evinden çıkarılan 73 yaşındaki yaşlı adam, otomobilinde yaşamaya başladı.

Ancak otomobilini de çöp evine benzetince çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

"Çöp değil onlar, kimseyi ilgilendirmez"

Show Haber muhabirlerine konuşan yaşlı adam "Çöp değil onlar yiyecek içecek. Kimseyi ilgilendirmez ki! Sokakta yatacağıma, arabamda yatıyorum. Ev gibi kullanıyorum. " dedi.

Yardım kabul etmeyen yaşlı adam "Parası var" diyenlere de öfkeli

Çevredeki vatandaşların yardımını da kabul etmeyen yaşlı adam, en çok da "Parası var ama harcamıyor" diyenlere tepki gösteriyor.

Röportaj sırasında yanına gelen bir kişinin "Bankada parası var" demesi üzerine tepki gösteren yaşlı adam "Ulan s... git kafamı bozma benim. Sana ne benim arabamdan. Sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"Kendi aklımla yaşamak istiyorum, insanlara güvenmiyorum"

İnsanlara güvenmediğini vurgulayan yaşlı adam, çöp arabasında mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: