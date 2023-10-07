Son yıllarda evlenme tekliflerinde farklı görüntüler gündeme geliyor...
Bir yandan güldüren evlenme teklifleri bir yandan da şaşkına uğratıyor.
Son olarak İstanbul'da bir evlenme teklifi karşı tarafı şoka uğrattı.
Erkek arkadaşıyla İstanbul'un en kalabalık noktalarında birini olan Galata Kulesi'ni ziyaret eden genç kız o anlar kaydetmek için kamerasını açtı.
Bu sırada erkek arkadaşına bakarken yanında bulunan kutuyu açtı.
"Benimle evlenir misin?"
Bir anda "Benimle evlenir misin?" sorusu genci hayret soktu.
Gencin şaşkınlıkla cevap vermemesi üzerine genç kız bu kez de "eee cevap vermedin" dedi.
O anları paylaştı
Erkek arkadaşına evlilik teklifi ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın kısa sürede büyük ilgiyle karşılaştı.
Genç şaşkınlığını gizleyemedi
Fotoğraf çekildiklerini sanan gencin evlilik teklifi aldıktan sonraki şaşkınlığı ise yüzünden okundu.
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