İstanbul'da genç kız erkek arkadaşına evlenme teklifi etti! Eee cevap vermedin... Erkek arkadaşıyla fotoğraf çekiliyor gibi kamerayı açan genç kız erkek arkadaşına evlenme teklifi ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Son yıllarda evlenme tekliflerinde farklı görüntüler gündeme geliyor...

Bir yandan güldüren evlenme teklifleri bir yandan da şaşkına uğratıyor.

Son olarak İstanbul'da bir evlenme teklifi karşı tarafı şoka uğrattı.

Erkek arkadaşıyla İstanbul'un en kalabalık noktalarında birini olan Galata Kulesi'ni ziyaret eden genç kız o anlar kaydetmek için kamerasını açtı.

Bu sırada erkek arkadaşına bakarken yanında bulunan kutuyu açtı.

"Benimle evlenir misin?"

Bir anda "Benimle evlenir misin?" sorusu genci hayret soktu.

Gencin şaşkınlıkla cevap vermemesi üzerine genç kız bu kez de "eee cevap vermedin" dedi.

O anları paylaştı

Erkek arkadaşına evlilik teklifi ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın kısa sürede büyük ilgiyle karşılaştı.

Genç şaşkınlığını gizleyemedi

Fotoğraf çekildiklerini sanan gencin evlilik teklifi aldıktan sonraki şaşkınlığı ise yüzünden okundu.