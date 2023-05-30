İşte 2023 yazına damga vuracak 6 dizi "Yaz dizisi" denilince akıllarda renkli diziler yer alıyor. Bu sene, birbirinden farklı yapımlar yaz akşamlarını şenlendirecek. İşte yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan diziler...

Dizi sektörü, yaz sezonuna geçiş yapıyor.

Kanalların reyting yarışındaki diziler sezon finali yapmaya başladı, yerine ise yeni yapımlar hazırlanıyor.

Bu kapsamda izleyiciler heyecanla cıvıl cıvıl yaz dizilerini bekliyor.

Yaz dizisi denilince akıllarda "zengin kız fakir oğlan" hikayeleri canlanıyor.

Peki, bu yaz hangi diziler yayınlanacak? İşte ekranların yeni yaz dizileri...

ATV- Üvey Anne

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, Atv'nin yeni dizisi "Üvey Anne"nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimler yer alıyor.

Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

ATV- Vermem Seni Ellere

ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği 'Vermem Seni Ellere' dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak

Dizinin kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar yer alacak.

Kanal D - Dönence

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun yazdığı “Dönence” dizisi yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.

Dönence dizisinin oyuncuları arasında; Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey yer alıyor.

Dönence, Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikâyesini ekrana getirecek.

Kanal D - Dilek Taşı

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı dizisi Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı buluşturacak.

1980'li yıllarda geçecek olan Dilek Taşı dizisinin insanın içini titretecek bir aşk hikayesini anlatıyor.

Fox TV - Kısmet

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Fox’un yeni dizisi Kısmet, yakında ekranlarda.

Kısmet dizisi, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor.

TRT 1 - Kendi Düşen Ağlamaz

NGM Yapım'ın imzasını taşıyacak olan TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz eğlenceli hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla bu yaza damgasını vuracak.

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, komedi-dram olacak.

Dizide babasının yeniden evleneceğini öğrenince çılgına dönen Alize, intikam almak için onun evlenmesine asla izin vermeyeceği bir adamla numaradan izdivaç yapmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.