İşte Arka Sokaklar'ın yeni komiseri! "Kadir Korkmaz"ı canlandıracak... Yeni bölümleri heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisine, yeni bir komiser dahil oluyor.

Akıbeti netleşen Arka Sokaklar dizisi D Media yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor.

Bay Sinema lakaplı efsane yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşmalar imzalanıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi ünlü isimlerle anlaşılan diziye yeni bir komiser gelecek.

İşte "Kadir Komiser"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalnız Kurt dizisi için Osman Sınav‘ın birçok genç arasından seçtiği Hasan Denizyaran, Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı.

Yakışıklı oyuncu diziye komiser Kadir Korkmaz rolüyle dahil olacak.