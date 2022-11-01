İşte banka banka emekli maaş promosyon rakamları!

Maaşlarına ek olarak promosyon almak isteyen emeklilerin araştırmaları sürerken, hangi bankanın ne kadar verdiği merak edilmeye başlandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankaların emekli maaş promosyonuna ilişkin ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur'luların gündeminde yer alıyor.

Maaşlarına ek olarak emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını merak ediyor.

Temmuz ayında yapılan emekli zammının ardından Yapı Kredi, İş Bankası, Türkiye Finans, TEB, Denizbank, ING, Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası gibi kamu ve özel bankaların emekli promosyon yarışı da hızlandı.

Bankalar resmi internet sitelerinde açıklama yaparak, ne kadar promosyon vereceklerini de duyurdu.

Bu kapsamda da, "Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?" sorusu gündeme taşınmış oldu.

Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte yanıtı....

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 5.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz! Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak;

3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

31 Ekim​’e kadar maa​şını Türkiye Finans’a taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra Türkiye Finans’a davet ettiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatından yararlanabilecek.

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Promosyon avantajından 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

INGBANK

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL, 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Kampanya 1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

YAPIKREDİ

10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir

. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.