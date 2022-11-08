İşte Can Yaman'ın annesi! Sosyal medya onu konuşuyor...

Oğlu Can Yaman'ın doğum gününü kutlayan Güldem Yaman, merak konusu oldu. Can Yaman'ın annesini gören sosyal medya kullanıcıları, güzelliği karşısında adeta büyülendi.

Rol aldığı yaz dizileriyle geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ediyor.

El Turco adlı bir dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda hukuk fakültesini bitirdi.

Avukatlığa başlamayan Can Yaman, Türk ekranlarına ara verme kararı aldı.

Kendisine şöhreti getiren ''Erkenci Kuş'' dizisinden önce pek çok dikkat çeken projede rol alan Yaman yakışıklılığı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan ancak şimdilerde gönlü boşta olan ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu.

Can Yaman'ın annesi şaşırttı

Hakkında araştırma yapan hayranları, yakışıklı oyuncunun annesini görenler, gözlerini alamadı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

33 yaşına basan oğlunun yeni yaşını Instagram paylaşımıyla kutlayan Güldem Yaman, "Evladın güzeli. Varlığınla bana her zaman en güzel sevgiyi tattırdın. Hep gülerek, sevgiyle bak yaşama. İyi ki doğdun benim canım" mesajını yazdı.