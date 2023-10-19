İşte Dilan Polat'ın sır gibi saklanan babası: "Annemi öldürse bile babamı seviyorum" demişti! Eşi Engin Polat ile kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat’ın babasıyla olan karesi gündem oldu.

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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi, zor günler geçiriyor.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat, kendisini savunmaya ise devam ediyor.

Özellikle sosyal medyadan gündemden düşmeyen Dilan Polat, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Annesi babası tarafından öldürülen ve zor bir çocukluk geçiren Polat'ın sosyal medyadan yıllar önce paylaştığı bir kare yeniden gündem oldu.

O kare babasını mı anlatıyor?

Dilan Polat, 18 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Polat, annesini öldürmesine rağmen babasını çok sevdiğini de yine gözyaşları içerisinde açıklamıştı.

Fenomen ismin "Hastaneye de yatırsa, annemin de ölümüne sebep olsa ben babamı çok seviyorum. Belki de saçma geliyor sana da ama, seviyorum yani babam o benim" demişti.

Polat'ın yıllar önce çektirdiği bir kare ise gündem oldu. Sosyal medyada o karedeki kişinin babası olduğu iddia edildi