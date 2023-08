İşte Erkin Koray'ın biricik kızı! Okula göndermedi, evde eğitti...Damla Koray'ın son hali!

Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray, sevenlerini yasa boğdu.

Akciğerine bağlı sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırılan Koray, yaşama veda etti.

Anadolu Rock müziğinin kurucusu, temsilcisi ve sanatçısı olan Erkin Koray, 82 yaşındaydı.

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından Erkin Koray'ın ailesi merak konusu oldu.

Usta sanatçının "Damla" adında bir kızı bulunuyor.

Erkin Koray, 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip kızı Damla'yı evde okuttu.

Şimdilerde 40 yaşlarında olan Damla, Kanada'da yaşıyor.

Usta müzisyenin ölümünden saatler öncesinde kızı Damla Koray, “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı” demişti.

Damla Koray, vefatın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babam... Babamız... Canımın taa içi...



Ben kızın, ve seni 'Baba' deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...



"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim senin çocuklar da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.



Seni ÇOK ama ÇOOKKK seven kızın,



Damla."