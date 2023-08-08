İşte Erkin Koray'ın biricik kızı! Okula göndermedi, evde eğitti...Damla Koray'ın son hali! Anadolu Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray, hayatını kaybetti. Usta sanatçının oğlu ise merak konusu oldu. Damla Koray'ı görenler, şaştı kaldı.

Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray, sevenlerini yasa boğdu.

Akciğerine bağlı sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırılan Koray, yaşama veda etti.

Anadolu Rock müziğinin kurucusu, temsilcisi ve sanatçısı olan Erkin Koray, 82 yaşındaydı.

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından Erkin Koray'ın ailesi merak konusu oldu.

Usta sanatçının "Damla" adında bir kızı bulunuyor.

İşte Erkin Koray'ın kızı

Erkin Koray, 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip kızı Damla'yı evde okuttu.

Şimdilerde 40 yaşlarında olan Damla, Kanada'da yaşıyor.

Usta müzisyenin ölümünden saatler öncesinde kızı Damla Koray, “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı” demişti.

Damla Koray, vefatın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: