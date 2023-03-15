İşte Kerem Özçivit! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i paylaştı..."İkinci veliaht" Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, gözbebekleri Karan'ın ardından oğulları Kerem'i kucağına aldı. İkinci kez anne baba olma heyecanı yaşayan çiftin minik oğlu Kerem Özçivit, sonunda göründü.

Çalıkuşu setinde tanıştığı Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde evlenen Burak Özçivit, ailesiyle magazine sık sık konu oluyor.

2019 yılında ebeveyn olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ı kucağına aldı.

Magazin'in merceğinde olan Karan Bebek 4 yaşında girerken, Özçivit ailesinden bir hamilelik haberi daha geldi.

İkinci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, 2023 yılında Kerem Özçivit'e kavuştu.

İlk paylaşım

Çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin sevenleri minik Kerem'i görmek için sabırsızlanıyor.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeni doğan oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.

Oğlunun yüzünü göstermeyen Evcen'in fotoğraf karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Kerem Özçivit'ten ilk fotoğraf...