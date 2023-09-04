İşte Melissa Vargas'ın küçüklüğü! Uzun saçlarıyla bambaşka... Avrupa şampiyonluğuna damga vuran Milli Takım voleybolcusu Melissa Vargas, 41 sayı ile rakipleri dize getirdi. Vargas hakkındaki her detay merakla araştırılırken, küçüklüğünü görenler beğeni yağmuruna tuttu.

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Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan voleybolcu ülkemizde Melissa Vargas ismiyle tanınıyor.

Kendisini Fenerbahçe Opet voleybol takımındaki performansı ile tanıdık.

Takımın gözde oyuncularından olan Vargas, izleyicilerine adeta bir voleybol şöleni yaşatıyor.

1,93 m boyundaki Melissa Vargas, pasör çaprazı pozisyonunda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Maça damgasını vuran isimlerden biri de Vargas oldu.

41 sayı ile şov yapan Melissa Vargas, herkesi gururlandırdı.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Minik Vargas

Türk statüsüne geçmesinin ardından milli takımda da yerini alan Vargas, 16 Ekim 1999 doğumlu. 23 yaşındaki milli voleybolcu 1 metre 94 santimetre boyunda.

Aslen Kübalı olan Vargas'ın çocukluk fotoğrafları ise görenleri mest etti.

Şimdilerde fiziği ve saçları ile dikkat çeken Melissa Vargas'ın küçüklük hali beğeni topladı.