İşte Müge Anlı'nın evi! Dekorasyonu göreni hayran bıraktı: "Koltuklar altın kaplama mı?" Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ve adından sıklıkla söz ettiren Müge Anlı'nın evi paylaşıldı. Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen evin dekorasyonu sosyal medyada gündem oldu. Anlı'nın evi sananlar, yorum yapmayı ihmal etmedi.

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor.

Birçok olayı çözen ve güven veren yanıyla da ilgi toplayan Anlı, aşk hayatında aradığını ise Şinasi Yüzbaşıoğlu'nda buldu.

Geçtiğimiz yaz evlenen Müge Anlı, düğününe dair detayları ise basından ve sosyal medyadan uzak tuttu.

Ne basında ne de sosyal medyada Müge Anlı'nın düğününe dair detaylar yayınlanmadı.

Anlı'nın hayranları her detayı merak ederken, evine ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Müge Anlı'nın evi şaşırttı

Onedio.com'da yer alan habere göre; Müge Anlı'nın evi, koltuk almak için tercih ettiği mobilya firması tarafından ortaya çıkarıldı.

Firmanın ,"Müge Anlı Hanım, bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Ailesiyle birlikte sağlıklı ve güzel günlerde kullanması dileğiyle." diyerek paylaştığı evin, Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi.

Evde genel olarak sarı rengin hakim olduğu görülüyor. Sarı ve siyahın bir araya geldiği evde, salon ise oldukça geniş.

Hem koltukların hem de masa takımının renk uyumları göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.