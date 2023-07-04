İşte ölü bir balığın okyanus tabanında hızla tüketildiği anlar Derinlerde neler olduğunu bilmediğimiz ve hep ürkütücü gelen okyanus tabanında ölen bir balık, dakikalar içerisinde diğer canlılar tarafından tüketildi.

Okyanuslarla ilgili çok fazla bilgiye sahip olsak bile, derinliklerine inmek ve araştırmak imkansız. Bilmediğimiz binlerce canlı türü ve bitmeyen bir derinliğe sahip. Okyanuslara dair detayları sadece çekilen video veya karelerle görebiliyoruz. Bu videolardan birisi ise sosyal medyadan paylaşıldı. Ölü balık saniyeler içerisinde yok oldu Okyanus tabanında bulunan ölü balık, saniyeler içerisinde yok edildi. Birbirinden farklı canlı türlerinin yediği balıktan geriye iz dahi kalmadı. Yengeçlerin ve farklı balık türlerinin gösterildiği video, okyanusa dair ilgiyi de bir kez daha artırmış oldu.