İŞTE TEMEL REİS'İN FİLM SETİ: Popeye Köyü! Masal diyarları yanında hiç kalır... Malta'nın Mellieha şehrinde bulunan Popeye Köyü, 1979 yılında Temel Reis filminin çekimi için inşa edildi. Güzelliğiyle masallar diyarına benzeyen bu köy, şimdilerde turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Temel Reis'i izlemeyen yoktur... En güçlü ve sağlıklı beslenen çizgi film karakterlerinden olan Temel Reis, hala daha izleniyor.

Bu çizgi filmi seven ve izleyenler, Temel Reis'in seti yani Popeye Köyü'ne ise hayran kalıyor.

Malta'nın Mellieha şehrinde bulunan Popeye Köyü, 1979 yılında Temel Reis filmi için inşa edilen bir set.

Bu setin bu kadar güzel olmasının sebebi ise şüphesiz gösterilen emekten kaynaklı.

Setin yapımında Hollanda ve Kanada'dan getirtilen ahşaplar, sekiz ton çivi ve altı bin litre boya kullanıldı. Ayrıca inşaatı için 165 kişilik bir ekip çalıştı.

Evlerin rengarenk olması ilk etapta dikkati çeken detaylardan birisi. Bu setin yapımı ise tam 7 ay sürdü.

19 ahşap evin bulunduğu bu köy, film çekiminden sonra bir süre boş kaldı. Ancak daha sonra turistik açısından bir cazibe merkezi haline geldi.

Bir eğlence parkına dönüşen bu sete gidenler birbirinden güzel yerleri görme ve keşfetme şansına sahip olabilir.

Buraya gittiğinizde; Temel Reis'in kulübesini gezebilir, Noel Baba'nın oyuncak kasabasını görebilir, kukla gibi çeşitli gösteriler izleyebilir, su sporları yapabilir ve köyün eşsiz keyfini çıkarabilirsiniz.

Temel Reis'in köyü Malta'da bulunuyor. Schengen Vizesi ile ya da yeşil pasaportunuz varsa vizesiz olarak ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.

En son 2015 verilerine göre bu köye giriş ücreti yetişkin ziyaretçiler için 6,5 Euro olurken 12 yaş altı için 5,5 Euro olarak belirlenmiş. Bu ücrete dahil olarak bir adet seçtiğiniz kart postalı alabiliyorsunuz. Güzel bir hatıra kalıyor.