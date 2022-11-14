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    İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! "Allah bin belanızı versin"

    Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı sonrası ünlü isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
    • 14.11.2022 - 10:48
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    İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin'

    Dün akşam saatlerinde İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Yaşanan saldırıya milyonlarca kişi tepki gösterdi.

    Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından birçok ünlü isim tepkilerini ve üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

    Ünlü şarkıcı Haluk Levent twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah bin belanızı versin" sözlerine yer verdi.

    İşte hain saldırı sonrası tepkilerini dile getiren bazı ünlüler..

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #1

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #2

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #3

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #4

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #5

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #6

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #7

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #8

    İstiklal Caddesi ndeki patlamaya ünlülerden tepki yağdı! 'Allah bin belanızı versin' #9


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