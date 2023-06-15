İtiraf etti! Nebahat Çehre meğer Kızılcık Şerbeti dizisinde... Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, "Kızılcık Şerbeti" dizisine dair itirafıyla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu gibi fenomen bir diziyle adını hafızalara Firdevs Hanım olarak kazıyan Nebahat Çehre, şimdilerde dinleniyor.

77 yaşındaki usta oyuncu, yaşına rağmen fit görüntüsü ve tarzıyla beğeni topluyor.

1960 yılında Türkiye güzeli unvanına sahip olan Nebahat Çehre, dizi sektörüne dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Sezona damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti hakkında seyircileri şaşırtan Çehre, sevenlerini şaşırttı.

Sönmez Anne olacaktı

Snob Magazin'in haberine göre; dizide usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez karakteri için Nebahat Çehre'ye teklif gitti.

Çehre söz konusu teklif için ''Kızılcık Şerbeti'ndeki anneanne (Sönmez) karakteri için bana teklif gelmişti ama o karaktere ben uygun değildim.'' açıklamasını yaptı.