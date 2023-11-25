İtiraf etti: Polat ailesi paraları bakın nasıl aklamış Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni bir detay ortaya çıktı. Bakın Polat ailesi o paraları nasıl aklamış…

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Son günlerin en dikkat çeken olaylarından biri, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması oldu.

Ülke genelinde büyük yankı uyandıran bu skandal olayda, her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Polat ailesine yöneltilen suçlamalar arasında, parayı nasıl akladıkları da merak konusu oldu.

NTV’de yer alan habere göre; Lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat ve Engin Polat çifti parayı “Şirinler” yöntemiyle akladığı iddia edildi.

Peki bu şirinler yöntemi nedir?

Gayrimenkul üzerinden aklanıyordu

Ülke gündemini meşgul eden olaylara yeni bir boyut getiren isim, gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Müşavir Zümrüt Yerebakan oldu.

Yerebakan, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu"

Şirinler yöntemi nedir?

Büyük miktardaki paraların küçük parçalara bölünüp çekler ve farklı finansal yöntemlerle dolaştırılması, kara para aklama sürecinde "Şirinler" olarak anılan bir yöntem olarak nitelendiriliyor.

Bu yöntem, büyük miktarda olan paraların izini kaybettirmek ve kaynağını gizlemek amacıyla kullanılıyor.

Söz konusu süreçte, büyük paraların küçük parçalara ayrılarak farklı finansal araçlarla sisteme sokulması ve izlerinin kaybedilmesi, kara paranın izini bulmayı güçleştiriyor.