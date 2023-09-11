İtirafın büyüğü Esra Ezmeci'ye geldi! "Kocam ve annem birlikte olmuş" dedi... Gerisi mide bulandırdı! Instagram adresi üzerinden kendisine gelen soru ve itirafları yayınlayan ve bunlara cevap veren ünlü Psikolog Esra Ezmeci, bu defa herkesi şoke etti.

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Kitaplarında verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Özellikle kadın takipçilerinden gelen itirafları sosyal medya hesabından yayınlayan Ezmeci, bu sayede de gündemden düşmüyor.

FOX ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının kaldırılmasından sonra yine sosyal medya üzerinden kendisine gelen soru ve itiraflara cevap veren Esra Ezmeci, bir kez daha şaşırttı.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf kan dondurdu

Esra Ezmeci'ye sosyal medyadan ulaşan bir kadın, "*Eşimle annem birlikte olmuş ne yapmam lazım boşanmak istiyorum lütfen bana cevap verin." diye sordu.

Soruyu sosyal medya hesabından cevaplayan Esra Ezmeci ise şu ifadelere yer verdi;

"-Burada en doğrusu boşanmanız. 3 haftadır bu tarz o kadar çok soru aldım ki şaşırıyorum gerçekten. Böyle birinden ayrılın bir an önce. Ayrıca psikolojik destek almanız çok iyi olur."

Bu itiraflarından ardından sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar olamaz, pes" yorumlarında bulundu.